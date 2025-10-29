今季限りで現役を引退した長野久義氏（40）が29日、この日から始まった巨人の秋季キャンプに参加し、練習をサポートした。ユニホーム姿でグラウンドに登場。24年ドラフト1位の石塚のティー打撃のトスや、打撃練習中の外野守備など精力的に動き「来られる日は手伝いに来ます！」と笑顔を見せた。