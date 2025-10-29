今夜は全国的に晴れますが、北海道や本州の内陸は、30日（木）朝にかけて冷え込みが強まります。5℃以下まで下がる所が多いため、霜に対する農作物の管理に注意してください。昼間はよく晴れる地域が多く、東海から西は20℃を上回るでしょう。一日の気温差が大きくなるので、いつも以上に服装の組み合わせを考える必要があります。なお、秋晴れはそれほどは続かず、30日（木）夜は北海道や九州南部で雨の降り出す所があるでしょう