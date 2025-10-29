きのうの日米首脳会談で、台湾海峡の平和と安定の重要性が確認されたことについて、台湾の外交部長が「心からの感謝」を表明しました。台湾の林佳竜外交部長はきょう、きのう行われた日米首脳会談で、日本とアメリカが中国による武力や威圧による「一方的な現状変更」に反対するなど、継続的に支持する姿勢を示したことに対して「心からの感謝」を表明しました。また「台湾海峡の平和と安定の維持は世界の安全と繁栄に不可欠だ」と