巨人は29日、2026年のコーチングスタッフが二軍監督およびファームバッテリーコーチ１名を除き発表した。来季は一軍〜三軍いずれもヘッドコーチ、総合コーチを置かず、各軍ともオフェンス（打撃と攻撃の戦略・戦術）、ディフェンス（守備と走塁）、バッテリー（投手と捕手）の3分野それぞれを統括するコーチを配置する体制に刷新。1年を通じ、一〜三軍までの担当分野における指導・育成方針を統一し、各分野の技量・能力の向