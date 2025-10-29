韓国・ソウルの繁華街で、150人以上が死亡した雑踏事故から29日で3年になる中、当時、救助活動にあたった消防隊員たちの心のケアが課題となっています。2022年10月29日にソウルの梨泰院（イテウォン）で、日本人2人を含む159人が亡くなった雑踏事故から3年となる29日、ソウル中心部では追悼のサイレンが鳴らされ、遺族らが犠牲者を悼みました。遺族は、「3年という時間、1日1日が長くて、さみしくてつらい時間でした」と語りました