劇団民藝の俳優田口精一（たぐち・せいいち）さんが10月21日午後9時21分に誤嚥（ごえん）性肺炎のため東京都内の病院で亡くなった。95歳。29日に劇団民藝が発表した。葬儀は家族葬で執り行われた。喪主は長男田口裕樹（ひろき）さん。神戸市生まれで、多摩美大卒業。59年に劇団民藝研究生、64年に劇団員。主な出演作は、「星の牧場」「夜明け前」「三年寝太郎」「アンネの日記」「白バラの祈り」「どろんどろん」「マギーの博物