元TBSのフリーアナウンサーでナインティナイン矢部浩之の妻、青木裕子（42）が、28日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。矢部との日常について話した。MCのタレント藤本美貴（40）、タレント横澤夏子（35）と、休日の夫との過ごし方についてトーク。夫婦でのデートについて、青木は「しないです」。横澤は仕事の合間にランチをする時があると言う。藤本は「休みの日はほとんど。用事がない限りすっと