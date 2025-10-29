優れたテレビドラマの海外発信を目的とした「東京ドラマアウォード2025」の授賞式が、28日に東京都内で開かれ、ローカル・ドラマ賞（2作品）の1つに北海道テレビ（HTB）の「ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記〜」（3月放送）が選ばれた。主演の加藤小夏は「キャスト・スタッフの皆さまが大きな愛を持って作り上げた、超絶ハートフルなこの作品が、こうして評価していただけたこと、本当に光栄です」と