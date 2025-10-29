トヨタ 斬新すぎる「未完成モデル!?」世界初公開！2025年10月29日に東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」。そのトヨタブースで世界初公開された、一台のユニークなコンセプトカーが注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ斬新「未完成モデル!?」です！（32枚以上）一体どのようなモデルなのでしょうか。トヨタ 斬新すぎる「未完成モデル!?」世界初公開