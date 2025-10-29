◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）ソフトバンクの今宮健太内野手が、ベンチ入りメンバーから外れた。球団によると、前夜の第３戦の試合中に右かかとを痛めた。この日は試合前練習も別メニュー調整だった。第３戦では、１点リードの６回２死一、二塁のピンチで遊撃後方の打球に完璧にタイミングを合わせ、ジャンプして好捕。同点を阻止するビッグプレーでチームの勝利に貢献。９回の