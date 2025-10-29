阪神は２９日、ジーン・アルナエス内野手と来季の育成選手契約を締結したと発表した。同日に帰国。球団を通じて「まずは、ファンの皆さんの応援に心から感謝しています。今年はたくさんのことを学ぶ１年になりました。コーチやスタッフ、チームメイトの皆さん本当にありがとうございました」とコメントした。パナマ出身で２３歳のアルナエスは、同国で行われた阪神のトライアウトに合格。来日１年目の今季は２軍７３試合の出場