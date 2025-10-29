Ｊ１柏は２９日、柏市内でルヴァン杯決勝広島戦（１１月１日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。練習後にＭＦ小泉佳穂とＦＷ瀬川祐輔が取材に応じ、カップ戦決勝での心構えを語った。小泉は昨季まで在籍した浦和で、先発として３度（２１年天皇杯、２２年ＡＣＬ、２３年ルヴァン杯）カップ戦の決勝に立っている。天皇杯とＡＣＬは頂点の喜びも味わった。一方で、ルヴァン杯では福岡に敗れて準優勝の悔しさを味わっている。