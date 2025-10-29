今季、史上４人目の日米通算２００勝を達成し名球会入りした巨人・田中将大投手が２９日、ポスティングでメジャー移籍を目指す岡本和真内野手に“金言”を送った。ジャイアンツタウンスタジアムで始まった若手主体の秋季キャンプに一部参加。午前中に岡本とペアでキャッチボールを行い「いろいろな国のカルチャーを受け入れて楽しめるぐらいやったら（メジャーでも）成功するんじゃないかな」と語った。田中将は楽天時代の１３