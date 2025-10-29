県教育委員会によりますと昨年度、県内の不登校の小中学生が「7248人」と「12年連続」で増加し過去最多となりました。コロナ禍を経て欠席することに対する抵抗感が下がったことなどが要因とみられています。県教育委員会が公表した昨年度の調査では県内の小中学校で30日以上欠席した「不登校」の児童生徒の数は「7248人」と、前の年度より「188人」増え過去最多となりました。12年連続で増加しています。また、小学校から高校まで