日本車に対抗すべく生まれた小型車ブランド『サターン』と聞いて、「わ、そんなのあったね」という人と、「なにそれ？」という人がいるのではないでしょうか。話題を呼びつつも、わずか4年で日本から撤退したからです。えっ、たった4年!?【画像】儚く散ったGMの夢！日本にも1997年に上陸したアメリカ製小型車『サターン』全11枚オイルショック以降、アメリカの自動車市場では、特にスモール、サブコンパクト、コンパクトといった