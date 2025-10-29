トランプ大統領が訪問した韓国から最新情報を伝えてもらいます。韓国南部・慶州から中継です。この後はトランプ大統領や他の首脳も交えた晩さん会が行われます。韓国は今回、APECという国際会議のホスト国で各国の首脳が続々到着していますがトランプ大統領と中国の習近平国家主席だけは国賓という別格の扱いで迎え入れています。また、先ほどまで行われていた首脳会談で、李在明大統領は防衛費を増額して防衛力を大幅に強化すると