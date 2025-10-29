◇第105回全国高校ラグビー大会(東大阪市花園ラグビー場)12月27日から始まる第105回全国高校ラグビー大会の島根県予選は、参加チームが1チームだったため石見智翠館高等学校が全国大会出場を決めました。石見智翠館高等学校はこれで35大会連続35回目の出場。前回の島根県予選では決勝で合同チームと戦い151-0で勝利。全国大会では2回戦から出場し尾道高等学校(広島県)に23-0、関市立関商工高等学校(岐阜県)に95-5で勝ち進み、國學
