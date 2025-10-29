アメリカ・ニューヨークで28日、長野県の豊かな食文化をPRするレセプションが開かれました。長野県 関昇一郎副知事「今夜はおいしい料理に上質な日本酒、そして心を込めて長野の味をお届けします」長野県の食文化をPRするレセプションは、ニューヨーク日本総領事館との共催で開かれ、みそや醤油、日本酒など信州の特産品を手がける13の団体が参加しました。信州プレミアム牛肉のステーキや長野県の米と酢を使った押しずしなどが振