阪神は29日、ジーン・アルナエス内野手（23）が帰国したと発表した。来季の育成契約締結も同時に発表された。今季、ウエスタン・リーグに73試合に出場して、打率・197、1本塁打、18打点を残したアルナエスは球団を通じて「まずはファンの皆さんの応援に心から感謝しています。今年はたくさんのことを学ぶ一年になりました。コーチやスタッフ、チームメートの皆さん、本当にありがとうございました」とコメントした。