10月29日午後、徳島名西警察署の玄関に車で突っ込んだ男が現行犯逮捕されました。男は「日本の司法や徳島県警に抗議を込めた」などと話しているということです。警察によりますと、29日午後2時50分ごろ、徳島名西警察署の正面玄関に軽乗用車で突っ込み、破損させたとして、警察は、徳島市名東町の無職の男46歳を建造物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。警察の調べに対し、容疑者の男は、「日本の司法や徳島県警に対して、抗議を込