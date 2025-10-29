大阪・心斎橋にオープンするZARAの旗艦店に併設するカフェ＝29日午後ファッションブランド「ZARA（ザラ）」を展開するスペインのアパレル大手インディテックスは29日、大阪・心斎橋（大阪市中央区）で30日に開業する旗艦店を報道陣に公開した。売り場面積は国内最大級の約1900平方メートルで、女性や子ども向けの洋服などを販売する。店舗は4階建てで、1〜3階では女性向けの商品を扱う。3階には国内の店舗では初となるカフェを