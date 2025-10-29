あすに迫ったアメリカと中国の首脳会談。焦点となるのがトランプ関税の扱いです。貿易戦争に翻弄される中国の「家具の街」を取材しました。きょう、韓国に到着したアメリカ・トランプ大統領。あすには中国の習近平国家主席との会談を控えていて、両国による関税が議題に上がる見通しです。中国南部・広東省仏山市。家具を製造・販売する企業などおよそ3万社が集まり、「家具王国」とも呼ばれています。巨大な家具売り場では、女性