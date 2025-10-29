阪神は２９日、ジーン・アルナエス内野手（２３）と、来季も育成契約を締結したと発表した。この日、帰国したことも併せて発表した。アルナエスは昨年の秋季キャンプ直前に育成選手として入団。１年目となった今季は、ファームで７３試合に出場。打率・１９７、１本塁打、１８打点だった。「ファンの皆さんの応援に心から感謝しています。今年はたくさんのことを学ぶ１年になりました。コーチやスタッフ、チームメートの皆さん