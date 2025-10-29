【ワシントン＝淵上隆悠】米国のマイク・ジョンソン下院議長（共和党）は２８日の記者会見で、共和党のトランプ大統領の「３選」を可能とする憲法改正について、「道筋が見えない」と述べた。トランプ氏が意欲をほのめかす２０２８年大統領選の出馬は困難だとの見方を示したものだ。米国憲法は大統領任期を通算「２期８年」と制限しており、改正するには連邦議会両院の３分の２以上の賛成による発議と、全５０州のうち、４分の