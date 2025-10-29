スキンケア発想のベースメイクで人気の「モイストラボ」から、あの大人気キャラクター“クロミ”との限定コラボが実現♡「モイストラボ ハイカバー薬用美白BBクリーム」は、シワ改善・美白ケアをしながら、コンシーラー級のカバー力を叶える実力派。忙しい朝も、これ1本で理想のツヤ肌に仕上がる優秀アイテムです。数量限定パッケージだから、気になる方は早めのチェックが