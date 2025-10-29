最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり173円10銭でわずかながら、2週間ぶりに下がりました。灯油の宅配価格もわずかに下がっています。27日月曜日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり173円10銭で、前の週から10銭下がりました。原油価格の下落で、卸値も下がっていたため、一定の値下がりが期待されていましたが小幅な値動きに留まっています。灯油の宅配価格は18リッ