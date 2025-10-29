10月31日は、ハロウィーンです。秋田市で、メイク技術を学ぶ学生たちがハロウィーンパレードを行いました。思い思いの仮装で保育園を訪れ、園児との交流を楽しみました。秋田県理容美容専門学校 アキリビの1年生25人は、この春から、基礎的なメイク技術を学んでいます。学生たちは「動物メイク」や「緑色しばり」など、お題にあわせたメイクで化粧筆などの使い方を学び、さらに、ドールを使って相手にメイ