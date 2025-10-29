プロ野球日本シリーズ阪神対ソフトバンクの第3戦が28日夜、甲子園球場で行われ、秋田市出身の阪神・石井大智投手が1回を3人で抑える好投を見せました。ただ、反撃なく阪神は1対2で敗れました。28日の日本シリーズ第3戦。9回表、阪神が1点リードされている場面で、秋田市出身の石井大智がマウンドに上がりました。終盤の短いイニングを確実に抑える投手としてシーズン中、50試合連続無失点の日本記録を打ち