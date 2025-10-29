美郷町ではカキの木に登るクマの姿をカメラがとらえました。クマ出没に注意を促す看板のすぐそばには…1頭のクマの姿が。さきほど午後4時ごろ美郷町金沢で撮影した映像です。県南支局 髙橋勤記者「クマが現れました。木を登りカキの実を狙っているものと見られます」クマは器用に木に登りカキの実を食べ始めました。県内各地で出没が続くクマ。県のツキノワグマ等情報マップシステム＝クマダスによりますと、今月だけでクマ