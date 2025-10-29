27日、秋田市雄和で発見された身元不明の遺体が秋田市の81歳の女性とわかりました。警察はクマに襲われた可能性が高いとみています。秋田東警察署の調べによりますと27日午前11時ごろ、秋田市雄和萱ケ沢の側溝でうつ伏せの状態で倒れている女性が発見されました。女性はすでに死亡していて、警察が身元を調べたところ近くに住む池田静子さん81歳とわかりました。死因は多発外傷による失血死でした。警察はクマに襲われた可能性が高