秋田市の千秋公園内で28日の夕方撮影された映像です。木の脇にたたずむ1頭のクマ。車で近づいても警戒心は見られず、何かを食べている様子も確認できます。千秋公園では29日もクマの捕獲には至らず、引き続き立ち入りが規制されています。公園内のクマの動向をたどろうと、29日はドローンを使った上空からの捜索も行われましたが、その姿をとらえることはできませんでした。クマが目撃されたため、立ち入りができなくなって4