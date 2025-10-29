スマホやタブレット・PCやテレビにと、大人から子どもまで時間や場所を問わず楽しめるサブスク動画配信サービス。便利だけれど、便利だからこそ起こってしまうあれこれ。そんなさまざまな出来事を「家族の事件！動画サブスク編」と題してお送りします。今回は、家族で動画を見ている最中に起こるちょっと迷惑な一件です。ママ「あっ、ちょっと戻して！」家族で一緒に同じ動画を見ていると、編み物をしていたママが急に動画を戻して