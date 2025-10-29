瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。29日夜も晴れの天気が続き、雨の心配はないでしょう。 30日も夕方にかけて日差しがよく届く見込みです。夜からは気圧の谷や湿った空気の影響で、曇りになるでしょう。朝の最低気温は岡山で7度、津山で4度、高松で10度の予想です。日中の最高気温は岡山、津山、高松で20度でしょう。各地で一日の気温差が10度以上になるため、体調管理に注意してください。金曜日は全域で雨が降る