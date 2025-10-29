◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクの今宮健太内野手が、右かかと痛のため、試合前練習で別メニュー調整を行った。今宮は28日の第3戦で先発出場。6回2死一、二塁の場面で背走しながら飛球を好捕するファインプレーを見せていた。しかし、着地した際に右かかとを痛め、9回の守備から退いていた。29日は球場入りしたものの、打撃練習などは行わず、別メニューで調整した。