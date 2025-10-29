異常なペースで目撃されているクマ。 【写真を見る】クマ目撃件数はすでに去年の5倍超...10月だけで去年1年間超える（山形） 県のまとめで、目撃件数は去年の５倍を超えていることがわかりました。 県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月２６日現在で１９０６件にのぼっています。これは統計をはじめた２００３年以降で最多です。 去年１年間で目撃された数は３４８件となっていて、今年はすでに５倍