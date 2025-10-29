プロ野球・阪神は29日、育成選手であるジーン・アルナエス選手と来季の育成契約を結んだことを発表。あわせて同日、帰国の途についたことを明かしました。昨季まではマイナーリーグで4年間プレーしていたアルナエス選手。昨年パナマで開催された球団のトライアウトを経て、10月に阪神と育成契約を結んでいました。初年度の今季はファームの73試合に出場し、1本塁打を含む打率.197をマークしました。帰国に際し、アルナエス選手は「