俳優の舘ひろし（75）が29日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。ダンディーを保つ秘けつを明かした。番組は、舘が7年ぶりに単独主演する映画「港のひかり」（監督藤井道人、11月14日公開）の被災地上映会に密着。ロケ地となった石川県輪島市を訪れる様子を伝えた。被災地では多くのファンに囲まれ、黄色い声援が飛んだ。独占インタビューでダンディーを保つ秘けつを聞かれると、「やめてくださ