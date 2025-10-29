阪神にドラフト３位指名された岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が、２９日、同大学キャンパス内で畑山統括スカウト、東編成ディレクター、平塚担当スカウトから指名あいさつを受けた。俊足巧打の外野手で、「ケガをせず、長く戦える選手を目指して、その中で走攻守三拍子そろった選手を目指して頑張りたい」と誓った。また「空いているポジションを埋められる、使いやすい選手を目指す」と、チームに貢献する意欲を示した。