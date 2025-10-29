モデルでアパレルブランド「ＡＫ＋１」のディレクションも担当する亜希が２９日、ＳＮＳに新規投稿。元夫で元プロ野球選手の清原和博氏と食事をしたことを明かした。料理上手で知られる亜希は、インスタグラムのストーリーズに「＃番長鍋」と記し、唐辛子で真っ赤になった鍋の写真を投稿。「先日、清原さんとしっぽり食べた番長鍋メニューの名にツボりながら味は更にツボります♥」と明かし、キムチか白菜がたっぷ