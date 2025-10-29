安倍晋三・元首相（当時６７歳）が２０２２年に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪や銃刀法違反などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第２回公判が２９日、奈良地裁であった。事件現場にいた佐藤啓参院議員の証人尋問が行われ、事件について「選挙は民主主義の根幹で、期間中に議員を銃撃し、言論を暴力で封殺する行為は許すことはできない。多くの人がきていて、大変危険な行為だった」と語った