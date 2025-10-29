新しい生活スタイルとして、近年、注目されている「シェアハウス」を調査しました。熊本県内にもシェアハウスが広がる中、単に一緒に暮らすだけではない、その魅力に迫ります。 【写真を見る】“共同生活を超えて、ビジネスの出発点にも”熊本にも広がる『シェアハウス』の魅力 まずは金銭面のメリット 熊本市交通局から、歩いて1分の場所にある「シェアハウスひだまり九品寺」です。シェアハウスでは珍しい新築の一軒家で、