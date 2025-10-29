北海道電力泊原発3号機の重大事故を想定した防災訓練で、自衛隊員運転のバスに乗り込む住民＝29日午前、北海道積丹町北海道は29日、原子力規制委員会の審査に合格した北海道電力泊原発3号機（泊村）の重大事故を想定した防災訓練を原発周辺で実施した。運転手不足を踏まえ、自衛隊員が運転するバスで住民が避難し、孤立集落にドローンで物資を届ける訓練が今回初めて行われた。鈴木直道知事は「これまでになかったリスクも考えて