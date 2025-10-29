九回に２点適時打を放つなど、この日３打点と活躍した三浦学苑の水村＝大和高校軟式野球の第６６回秋季関東大会（神奈川新聞社など後援）は２９日、大和スタジアムで準決勝２試合が行われた。神奈川１位の三浦学苑が八千代松陰（千葉１位）を４−０で破り、同２位の栄光学園と同３位の武相が激突した県勢対決は、栄光が５−１で勝利した。三浦は２−０の九回、水村蒼天（１年）の２点適時打で試合を決定付けた。先発した七崎希