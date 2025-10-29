トヨタ自動車は10月29日、新型センチュリーのコンセプトカーを世界で初めて公開しました。トヨタは、高級車ブランド・レクサスの上位に立つ最上級ブランドとして、センチュリーを独立させると発表していて、29日、オレンジカラーが印象的な2ドアのクーペタイプを初めて公開しました。トヨタ自動車の豊田章男会長：「日本から次の100年を作る挑戦、それこそがセンチュリーなんだと思います