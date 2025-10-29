メ～テレ（名古屋テレビ） JR東海は29日、リニア中央新幹線の品川～名古屋間の工事費が約4兆円増え、11兆円になる見通しだと発表しました。 JR東海によりますと、リニア中央新幹線の品川～名古屋間の工事費は従来、約7兆円を見込んでいました。 しかしJR東海の丹羽俊介社長は29日の会見で、工事費が約4兆円増え、11兆円になる見通しだと発表しました。 増額の要因については、物価高騰の影響が2兆3千億