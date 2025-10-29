■これまでのあらすじ夫によると、公園で例の髪飾りをくれた“可愛いお姉さん”は「矢部さん」という人。おさがりをくれる義妹の友人で、髪飾りをくれた日も偶然会ったらしい。主人公がお礼を言いたいから会わせてほしいとお願いすると、連絡先を知らないから無理だと言いだす…■夫は連絡先を知らないらしい ■会社に到着 ■どう思う？ ■でも、なんか怪しい…ちょうどいいタイミングで義妹から返信がきました。さあ、矢部さんと