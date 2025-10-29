提供：アパホテル アパホテルは29日、アパホテル高松空港（高松市香南町由佐）にコンテナ型のコテージルーム5室と屋内ドッグランをオープンしました。 ペットツーリズムのニーズが高まる中、愛犬と宿泊できるステイwithドッグのコテージルームを3室設けており、最大で大人2人と愛犬2匹が宿泊できます。 コテージルームにはミニキッチンや電子レンジがあり