4回目の来日となったトランプ米大統領が27日、皇居で天皇陛下と会見した。宮内庁のSNSには和やかに会話する様子が投稿され、帰り際には、トランプ氏からホワイトハウスへの招待もあったという。【写真を見る】「天皇陛下へ敬意の表れですね」と関心の声が寄せられたトランプ氏の“振る舞い”実は6年前、トランプ氏が国賓として来日した際にも、両陛下との交流があった。宮中晩餐会に出席した際のトランプ氏の表情には、深い感