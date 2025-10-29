ユーロ買い・ポンド売り、ユーロポンド相場は０．８８台乗せ、２０２３年５月以来＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ユーロ買い・ポンド売りが強まっている。ユーロポンド相場は一時0.8802レベルまで買われた。0.88台乗せは２０２３年５月以来となる。１１月２６日の英秋季予算案を視野に入れて、このところポンド売り圧力が継続している。 EUR/GBP0.8797