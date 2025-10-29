アジア・コモディティ騰落率ランキング＝10/29営業日時点＝ 上海異形鉄筋 0.51％ 上海銅 0.41％ 上海ゴム 0.38％ 大連とうもろこし 0.04％ 大連ポリエチレン -0.28％ 上海重油 -1.37％ ＊数値は前日比％